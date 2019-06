Palermo: truffa all’Inps, indagati anche due dipendenti

Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - Ci sono anche due dipendenti dell'Inps tra i 39 indagati nell'ambito della truffa scoperta ai danni dell'ente di previdenza. Sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'aggravante della violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, poiché assegnati all'ufficio che ha gestito le relative pratiche. In pratica, si erano autoassegnati ? direttamente o per il tramite del coniuge, ma con le stesse modalità fraudolente ? le stesse indennità previste. "La Guardia di Finanza palermitana, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, prosegue la propria azione di contrasto agli sperperi di risorse pubbliche provenienti dagli Enti Pubblici, che rappresentano un rilevante danno non solo per il complessivo sistema delle indennità previdenziali ma soprattutto arrecano nocumento alle persone bisognose e rispettose delle regole", dicono le Fiamme gialle.