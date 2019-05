Parma: Pizzarotti, ‘Forza Nuova scrive a Salvini? Scrivano pure a Thor, no pasaran’

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Forza Nuova scrive a Matteo Salvini affinché li difenda dal sottoscritto. Di cosa sono colpevole? Di aver preteso che a Parma tutte le forze politiche ripudino il nazismo e fascismo e si riconoscano nei valori della nostra Costituzione. Finché resto sindaco, questo sarà. Per me oltre al Capitano possono scrivere anche a Thor o a Wonder Woman. No pasaràn!?. Così' il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, commenta la notizia riportata su quotidiani locali secondo cui Forza Nuova avrebbe inoltrato una lettera al ministro dell'Interno, Matteo Salvini, contro l'approvazione della mozione antifascista da parte del Comune.