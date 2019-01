Pavia: polizia arresta tre persone per droga

Milano, 24 gen. (AdnKronos) - Tre persone sono state arrestate dalla polizia nel Pavese per possesso di sostanze stupefacenti. Un 41enne di Vigevano è stato trovato in possesso di 50 grammi di cocaina pura, occultata nel forno della cucina, e di più di un etto di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti 1.500 euro in banconote di vario taglio. L'uomo era agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Un 32enne di Vigevano, agli arresti domiciliari, è stato arrestato perché in una cassaforte del seminterrato della propria abitazione nascondeva 16 cartucce calibro 38 special e 250 grammi di marijuana. Infine un 28enne di Vigevano è stato trovato in possesso di diverse piante di marijuana nella propria abitazione.