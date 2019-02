Roma, 3 feb. (AdnKronos) - Hanno votato in 189.023 di iscritti al Pd ai congressi di circolo su un totale di 385.115 ma, visto che non si è votato in 5 provincie, gli aventi diritto sono stati 374.786 pari al 50,43%. Insomma ha votato un iscritto su due. Questi i dati ufficiali comunicati dal presidente della commissione congresso dem, Gianni Dal Moro, alla convenzione nazionale Pd. In tutto i congressi di circolo sono stati 5.693.