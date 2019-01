Pd: appello per Zingaretti da Bussolati, Maran e altri 40 esponenti milanesi

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il consigliere regionale ed ex segretario metropolitano del Pd, Pietro Bussolati, l'assessore comunale Pierfrancesco Maran e altri 40 esponenti del Pd metropolitano milanese sono fra i firmatari di un appello per il sostegno al congresso nazionale del Pd a favore del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. "Siamo iscritti, dirigenti, amministratori del Pd metropolitano milanese -si legge nell'appello- e abbiamo verificato con l'esperienza che il Partito Democratico è forte quando è plurale e quando non si sottrae alla sfida dell'innovazione. Quando è capace di fare sintesi di posizioni diverse, quando è determinato a governare. Questo metodo ci ha permesso di allargare a una coalizione, di vincere e poi di governare facendo scelte per lo sviluppo e la solidarietà". Per questo "non vogliamo che il Pd cada nell'irrilevanza. Per questa ragione, abbiamo deciso di sostenere Nicola Zingaretti a candidato segretario". L'appello sottolinea l'impegno di Zingaretti "a cambiare e unire e la sua esperienza nel Lazio, dove, con una coalizione larga che comprende movimenti di sinistra e esperienze civiche, è stato in grado di vincere anche il 4 marzo. Riteniamo la sua proposta per la lista delle elezioni europee quella più capace di aggregare tutte le forze europeiste in una battaglia che sarà determinante per il futuro dell'Italia e dell'Europa. Riteniamo che possa garantire quel processo di costruzione di un Partito democratico federale, offrire spazi di autonomia ai territori e maggiore capacità di essere in contatto con associazionismo e realtà produttive".