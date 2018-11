Pd: assemblea ‘CentoFiori’, sfida under 35 in vista congresso

Roma, 10 nov. (AdnKronos) - ?È proprio perché noi vogliamo bene a questa comunità, è proprio perché non vogliamo che finisca che ci siamo riuniti qui. La battaglia di oggi sui contenuti proseguirà in assemblea nazionale, in fase congressuale e su tutti i territori". Lo ha detto Brando Bonifei, eurodeputato Pd, chiudendo l'assemblea 'CentoFiori' degli Under 35 oggi all'Eliseo Roma. Una riunione partecipata, a 'microfoni aperti', con interventi che si sono susseguiti per tutta la giornata (4 minuti ciascuno) per dire che, sintetizza Bonifei, "una generazione ha detto che c'è, che non è la classe dirigente di domani ma quella di oggi. Non vogliamo contarci, ma vogliamo contare?. Una "autonomia generazionale?, è quello che rivendicano, un'autonomia "che a gran parte degli under 35 manca ormai da decenni". "Non finisce oggi, abbiamo posto temi importanti e lo abbiamo fatto insieme a centinaia di ragazze e ragazzi che sono aria e ossigeno per questo Pd, che deve rinnovarsi", aggiunge Bonifei. Tra gli interventi quello di Jacopo Scandella, il più giovane consigliere regionale mai eletto in Lombardia, Margherita Colonnello, consigliere comunale a Padova, fino a Giacomo Fisco, di Varese, Vittorio Ivis, Segretario del Pd padovano, Monica Sambo e Stefano Pelloni, capigruppo a Venezia e Treviso, e Davide Ragone Presidente dei FutureDem, il presidente dei Giovani Democratici, il lucano Michele Masulli, il cosentino Vittorio Pecoraro e Davide Montanaro, Segretario della giovanile di Bari.