Pd: Boccia, Renzi e Itaca? parliamo di cose serie, dem sia partito lavoro

Roma, 3 gen. (AdnKronos) - "Mi chiedete se ho letto dell'ennesimo ritorno di Renzi? Ho letto i titoli, ma l'argomento non mi appassiona, preferisco occuparmi del Paese e del congresso di un Pd distrutto dal narcisismo politico che ci ha portato fino al 18%". Lo dichiara Francesco Boccia, deputato Pd e candidato alla segreteria del Partito Democratico, oggi a Lecce per una serie di incontri per il congresso. "Sono preso dalla mattina alla sera da incontri di ogni tipo per chiedere ai nostri elettori di tornare. Ho appena incontrato a Lecce un gruppo di giovani digitali, che erano entrati in contatto con noi alle Officine Farneto a Roma lo scorso 15 dicembre, quando con Pd #aporteaperte abbiamo smontato la piattaforma Rousseau per mostrarne i limiti. Ci chiedono di non tradirli più. E francamente se parlo loro di Itaca mi dicono 'anche basta' e ci mandano a quel Paese". "Il Pd nuovo deve trasformare la democrazia in rete in una battaglia per i diritti. Diritti e innovazione devono camminare insieme. Parliamo di tutele che in questo momento non solo non arrivano da Lega e M5S ma in alcuni casi sono palesemente negati. Mi riferisco al caporalato digitale che sta diventando un problema, proprio come lo è il caporalato tradizionale nelle campagne. Non è ammissibile negare ai ragazzi contratti di lavoro in cambio del pagamento a giornata. A chi fa trasporto pacchi, a chi scrive un articolo, a chi costruisce mappe, a chi eroga servizi. Tutto sempre più a cottimo. Non è ammissibile e il Pd deve diventare il loro partito".