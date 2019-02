Pd: Boccia, ‘stop polemiche, con Zingaretti guardiamo a futuro’

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Con Nicola Zingaretti stiamo andando in ogni angolo del Paese a chiedere agli italiani che credono nella politica e vogliono un Paese migliore di venire il 3 marzo prossimo ai gazebo. Facciamo questo sforzo tutti insieme in questa settimana che ci separa dal voto; lo chiedo a tutti i militanti, anche ai sostenitori degli altri candidati al congresso". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd, a margine di un'iniziativa a Roma in sostegno di Nicola Zingaretti. "Riportiamo gli elettori di tutto il centrosinistra alle primarie perché è questa la nostra storia. Riapriamo il Partito Democratico a tutti gli italiani che vogliono un'Italia moderna, inclusiva e solidale. Facciamo di tutto affinché ogni italiano percepisca che lavoro, scuola e ambiente tornano a essere le colonne portanti dell'azione politica del Pd. Battiamoci per i nuovi e i vecchi diritti delle persone che non passano mai di moda, anzi al tempo dell'innovazione tecnologica digitale c'è bisogno di maggiori opportunità. Basta con i conflitti e le contrapposizioni che anche dal nostro partito sono state alimentate. M5S e Lega sono in disaccordo su tutto e noi dobbiamo disarticolarli entrando sempre nel merito dei pasticci che fanno, non scendendo sempre sul campo dell'offesa per l'offesa". "Serve un Pd che dimostri di essere un'alternativa vera in Italia e in Europa e non un insieme di nostalgici pronti alla guerriglia quotidiana contro quelli che, pur essendo stati votati dagli italiani, trattiamo con sufficienza e sdegno. Vorrei che fosse chiara una cosa: se non convinciamo gli italiani che hanno votato per loro il 4 marzo scorso a non votarli più e a credere in noi, non vinceremo mai. Ma questo avviene indicando una rotta per il futuro non dicendo siete un manipolo di cialtroni. Il Pd del futuro sarà un partito che mostrerà sempre l'alternativa su ogni aspetto della vita sociale ed economica del Paese".