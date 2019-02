Pd: Calenda, solo Martina per Manifesto, altri stupidamente lo temono**

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Il mio messaggio è stato: 'Smettiamola con i distinguo e muoviamoci'. Benissimo che i tre", ovvero Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, ieri alla Convenzione Pd "abbiano condiviso l'iniziativa, ma solo Martina ha messo sui social l'appello. Perchè gli altri lo condividono in modo teorico, perchè stupidamente considerano quella iniziativa una mia iniziativa". Lo ha detto Carlo Calenda alla Stampa estera presentendo il manifesto 'Siamo Europei'. "Dentro ci sono uomini del mondo della scienza, operai, imprenditori e c'è tutta la classe dirigente locale del Pd e invece non riescono ad uscirne: 'Lista Calenda, lista Calenda...' Non è la lista Calenda. Del resto, come disse una volta Verdini: ' A Calenda non lo vota nemmeno la madre'".