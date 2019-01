Pd: Cantarella, Lega non ruba voti e Pd che li perde

Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - "Forse Faraone potrebbe farsi dare qualche buon consiglio di comunicazione politica dal presidente Gianfranco Miccichè, che è sempre stato un ottimo esperto in materia, così magari potrebbe evitare queste campagne boomerang e comprenderebbe che non è la Lega che ruba i voti dei siciliani ma è il Pd bravissimo a perderli". Così Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega in Sicilia, risponde al segretario del Pd siciliano Davide Faraone che oggi, a Palermo, durante la presentazione della manifestazione di sabato 12 gennaio contro la manovra del governo nazionale, ha accusato la Lega di venire al Sud "per rubare voti".