Pd: comitato Boccia, ‘grave decisione commissione, ignorati ricorsi’

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - "La decisione presa a maggioranza della commissione nazionale per il congresso è molto grave. Nella fretta di certificare dati ancora parziali sono stati ignorati centinaia di ricorsi presentati dai territori per irregolarità nel voto e i diritti degli iscritti online, molti dei quali non sono stati neanche convocati per il voto nelle convenzioni. Attendiamo le decisioni sui ricorsi che potrebbero anche modificare sensibilmente i risultati finali". Così in una nota il comitato nazionale della mozione #aporteaperte di Francesco Boccia.