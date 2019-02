Pd: comitato Zingaretti a Tempio Adriano per spoglio primarie

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Il Tempio di Adriano è la location scelta, a quanto si apprende, dalla mozione di Nicola Zingaretti per seguire lo spoglio delle primarie la sera di domenica 3 marzo. La sala a piazza di Pietra, a due passi da Montecitorio e non distante dalla sede del Pd del Nazareno, ha già ospitato in passato numerosi eventi della storia dem, compresa la conferenza stampa in cui Walter Veltroni, primo segretario, si dimise nel febbraio 2009, dieci anni. Zingaretti poi ha già utilizzato lo spazio anche lo scorso anno per il comitato elettorale delle ultime regionali in cui venne riconfermato alla guida della regione Lazio. E appena qualche giorno fa Matteo Renzi proprio al Tempio di Adriano ha presentato il suo ultimo libro, 'Un'altra strada'.