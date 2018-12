Pd: Cuperlo, rompere asse Lega-M5S non è inciucio, è politica

Roma, 15 dic. (AdnKronos) - "Non si va nella direzione giusta senza ridefinire la nostra identità, torna alla memoria quell'ammonimento di Bobbio, quasi un quarto di secolo fa' rivolto anche allora a una sinistra divisa, litigiosa e conflittuale: decidono del loro destino senza decidere quale é la loro natura. Decidano quale é la loro natura e avranno ben chiaro quale é il loro destino. Trasferendo a noi quell'immagine potremmo dire: oggi discutono in sedi, componenti diverse della loro leadership senza capire che dipende dalla loro politica. Decidano la loro politica e avranno ben chiaro chi potrà guidarli sulla strada della riscossa?. Lo ha detto Gianni Cuperlo intervenendo al ventennale di Italianieuropei. ?Questa destra punta a ricette sociali dirette alle fasce fragili della popolazione, ma combinando quegli annunci, quelle promesse, ai valori più reazionari sul piano della rappresentanza e della democrazia -prosegue Cuperlo-. Per loro l'Europa diventa la fortezza da espugnare e le prossime elezioni lo scalpo da esibire". "Se è così, penso che alla sinistra toccherebbe lavorare per disarticolare questa maggioranza nata ibrida e che potrebbe produrre la saldatura di quei due elettorati. Lo dico qui: continuare a sostenere che Lega e Movimento cinque stelle sono la stessa cosa é un errore di analisi drammatico".