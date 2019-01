Pd: da dati parziali Zingaretti in testa, ma gli altri candidati contestano/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Intanto, nell'attesa dei risultati ufficiali dei primi congressi di circolo da parte della commissione congresso Pd, il sito Youtrend ha rielaborato i dati ufficiosi arrivati fin qui. Dopo weekend di convenzioni (5000 voti) Zingaretti sarebbe in testa al momento con il 48,8%, segue Martina con il 36,1 e quindi Giachetti con il 12,8. Infine Maria Saladino guadagna lo 0,9%, Dario Corallo e Francesco Boccia lo 0,7%. "Vabbè -dice Boccia all'Adnkronos- se fossimo partiti dalla Puglia, io sarei già segretario... Ma di che stiamo parlando? Sono dati parziali e incompleti. Diffusi ad arte per condizionare il congresso. Ancora si deve votare in tutto il Sud e dove si è votato, gli scrutini sono appena partiti. E' una cosa di una gravità inaudita", sottolinea. "Qui già rischiamo di fare un congresso tra apparati, se poi si reiterano le peggiori pratiche del passato, non si va da nessuna parte. E poi -sottolinea- non stiamo parlando di un voto aperto e libero ma di un voto limitato e ristretto", ovvero quello della fase del congresso aperta solo agli iscritti dem, "quindi la diffusione dei risultati sia fatta dal partito". Verrà fatta "domani", assicura il presidente della commissione Congresso, Gianni Del Moro. Boccia contesta ma anche dalle parti di Martina, la portavoce della mozione, Simona Malpezzi, è critica: "È curioso che girino dati parziali sul #congressoPd veicolati da siti magari di consulenti di uno dei candidati (no, non siamo noi). È un vecchio modo di fare e anche un po' triste. Noi, con il sorriso, attenderemo i dati ufficiali. Senza ansie. Buon congresso a tutti!".