Pd: da dati parziali Zingaretti in testa, ma gli altri candidati contestano/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - I dati ufficiali dovrebbero essere diffusi domani. "In riferimento ai risultati seppur parziali delle votazioni nei circoli -dice il presidente Dal Moro- la Commissione nazionale del Congresso ha deciso nei giorni precedenti all'unanimità che il Pd onde evitare distorsioni o forzature sui risultati seppur parziali di raccogliere entro le ore 18.00 dei giorni 14-21-24 gennaio i dati parziali ufficiosi per tutte le votazioni che si sono svolte nei circoli fino al giorno antecedente la data di rilevazione". "Tutto ciò al fine di avere una visione attendibile e non di parte del confronto interno evitando così da parte di tutti interpretazioni o annunci di risultati parziali sull'andamento del voto privi di qualsiasi riscontro ufficioso. I dati della prima rilevazione seppur molto parziale saranno comunicati quindi nella giornata di domani, dopo aver ricevuto tutti i risultati ufficiosi dalle insediate commissioni provinciali". Intanto, Martina che annuncia per il 29 gennaio a Milano l'iniziativa 'Cambiare l'Europa, cambiare l'Italia' "con i contributi, fra gli altri, di Carlo Calenda, Graziano Delrio e del Sindaco Beppe Sala", fa sapere che in chiave elezioni europee, il 23 gennaio chiuderà "il giro nei congressi di circolo andando a presentare #fiancoafianco al circolo Pd di Bruxelles".