Pd: Dal Moro, ‘congresso impegnativo dopo stop fondi pubblici partiti’

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "Vi chiedo un applauso per tutti i dipendenti del Partito democratico che, pur in cassa integrazione, hanno garantito il corretto svolgimento della prima fase del congresso". Lo ha detto Gianni Dal Moro, presidente della Commissione congresso Pd, aprendo i lavori della Convenzione nazionale dem. Un congresso che per la prima volta si svolge dopo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. "La struttura organizzativa -ha sottolineato Dal Moro- è stata messa a dura prova". "Questa prima parte del congresso è stata impegnativa, ma credo sia stata ben superata perchè il senso di comunità non è mai venuto meno", ha aggiunto Dal Moro. "Per la prima volta abbiamo applicato le iscrizioni online anche se per breve periodo: un test positivo. Ogni cittadino ha potuto iscriversi senza passare per il circolo, collegandosi a una piattaforma online che prevedeva anche il riconoscimento facciale attraverso il riconoscimento facciale dallo smartphone. Una esperienza positiva che mi auguro possa essere resa stabile".