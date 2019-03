Pd: Dal Moro, ‘possibile raggiungere e superare milione partecipanti’

Roma, 3 mar. (AdnKronos) - "Mi sento di dire che se le ore del pomeriggio dovessero confermare, come mi auguro, la partecipazione della mattina, l'obiettivo del milione sarà raggiunto e superato". Lo afferma Gianni Dal Moro, presidente della commissione congresso del Pd, ai microfoni di 'In mezz'ora in più', a proposito della partecipazione alle primarie. "E' presto per fare dei numeri precisi, però -spiega- devo dire che siamo molto contenti. Questa mattina registriamo una grande partecipazione di iscritti al Partito democratico che si sono recati ai seggi facendo la coda, dal Piemonte, alla Sicilia, alla Campania, all'Abruzzo, al Lazio. Siamo molto fiduciosi di un grande risultato di partecipazione, di festa di democrazia, di questa giornata alle primarie".