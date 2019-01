Pd: De Maria, ‘vota a primarie chi è elettore dem’

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Credo sia necessario fare chiarezza. Alle primarie del Partito Democratico vota chi si dichiara elettore del Pd. Poi chi diventerà Segretario condurrà una iniziativa politica per costruite alleanze e per il dialogo nel centrosinistra. Non credo abbia senso che alle primarie del Pd partecipino aderenti ad altre forze politiche. È un fatto di rispetto per chi aderisce al Pd o ne è elettore e per le nostre stesse regole congressuali". Lo dichiara Andrea De Maria, rappresentante della mozione Martina nella Commissione nazionale per il Congresso del Pd.