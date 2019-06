Pd: domani delegazione dem rende omaggio a Berlinguer

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Domani, martedì 11 giugno, in occasione del 35° anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer, il Partito Democratico parteciperà alla commemorazione prevista alle ore 10 presso il Cimitero Flaminio a Roma, in via Flaminia, con una delegazione composta dalla vicesegretaria Paola De Micheli, dai parlamentari Enrico Borghi e Francesco Verducci in rappresentanza dei gruppi di Camera e Senato. Si legge in una nota.