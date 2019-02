Pd: domani Zingaretti al Circo Massimo

Roma, 16 feb. (AdnKronos) - Domani il candidato alla segreteria del Partito democratico Nicola Zingaretti sarà alle ore 11 presso il Mercato Campagna Amica al Circo Massimo. L'occasione è quella della ?Mobilitazione promossa in tutta Italia per voltare pagina-Verso le primarie del 3 marzo? da parte dei Comitati Piazza Grande della mozione Zingaretti. In questi ultimi tre giorni, i Comitati Piazza Grande hanno organizzato oltre 1.000 iniziative in tutta Italia per la mobilitazione e la promozione delle primarie Pd del prossimo 3 marzo.