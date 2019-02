Pd: due le liste per Martina, una e’ dell’area Lotti/Guerini

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Scade alle ore 19 il termine ultimo per la presentazione delle liste a supporto dei tre candidati alle primarie del Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. A quanto si apprende sono due le liste a supporto della mozione Martina in tutta Italia: una con il nome Fianco a Fianco (lo slogan scelto da Martina per la sua campagna congressuale) e una dei "renziani", organizzata da Luca Lotti e Lorenzo Guerini, che avrà il nome di ciascun regione seguito dalla frase "per Martina". Le due liste a supporto di Martina sono presenti in tutte le regioni, suddivise in pratica al 50%. Tuttavia in alcune circoscrizioni, spiegano parlamentari della mozione, è presente solo la lista "Fianco a fianco", come ad esempio in Lombardia; in altre, come ad esempio in Toscana, è invece presente solo la lista "Toscana per Martina". Una scelte, spiegano le stesse fonti, decisa con il principale obiettivo di ottimizzare il risultato della mozione.