Pd: Giachetti a Verini, ‘ad Assisi riunione corrente? Ma di che parli?’

Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Verini dice che questa sarebbe una riunione di corrente. Vorrei semplicemente dire a Walter Verini che quando non si sa di cosa si parla il silenzio è d'oro. Verini qui stiamo parlando di politica, una delle poche occasione in cui il Pd parla di politica, cosa che il partito non fa più. Altro che corrente!". Lo ha detto Roberto Giachetti a Assisi dove è in corso la due giorni di Sempre Avanti. "C'e' Teresa Bellanova che non sapevo si fosse iscritta alla nostra corrente...-ironizza Giachetti- c'è Gennaro Migliore, non sapevo anche lui fosse iscritto. C'è Luigi Marattin, che è pure juventino... Domani viene Marco Bentivogli. Verini -conclude- ma di che parli? Nella vita quando non sai che dire, il silenzio è d'oro".