Pd: Giachetti a Zingaretti, ‘basta con partito in macerie, è comunità viva’

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - ?Quindi Nicola Zingaretti, mentre decine di migliaia di iscritti stanno animando il nostro dibattito congressuale, confrontandosi sulle idee in migliaia di circoli e - mi auguro - centinaia di migliaia di elettori animeranno la fase delle primarie aperte, dice di aver trovato macerie". Lo scrive Roberto Giachetti su Fb. "Ecco un'altra plastica diversità tra le nostre candidature. Io, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo come partito, nonostante le ferite che la nostra comunità ha dovuto subire per responsabilità di quelli che Zingaretti vuole far tornare, ho trovato un popolo orgoglioso, un patrimonio irrinunciabile, un antidoto alla deriva populista nei modi e nei fatti?, sottolinea. ?Lo so che ci sono tanti problemi, lo so che sui territori ci sono tante difficoltà oggettive - nella nostra mozione parliamo a lungo di come andrebbe organizzato una volta per tutte il nostro partito - però anche basta. Basta alla rappresentazione di noi stessi peggiore di quella che fanno i nostri avversari. Abbiamo già conosciuto questo modo di fare e ne abbiano pagato salate conseguenze. Allora voglio invece dire grazie a tutti. Ai miei sostenitori e a quelli che hanno sostenuto altri candidati. Grazie di esserci, grazie dell'impegno, grazie di crederci. Grazie di consentirci di essere una realtà viva e vera a fronte di chi, anche tra di noi, vuole rappresentarci come una casa distrutta, un progetto fallito, una comunità sconfitta. Grazie a tutti noi che ci crediamo fino in fondo e che ci impegniamo senza risparmio?, conclude Giachetti.