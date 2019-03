Pd: Giachetti, ‘confronto senza liti noioso? assurdo’

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Ieri quasi tutti i commentatori tv e oggi su quasi tutti i giornali si mette in evidenza il senso di noia generato dal confronto perché non abbiamo litigato. Gli stessi che hanno impiegato fiumi di parole e litri di inchiostro per dire che dovevamo smetterla di litigare". E' quanto scrive su Facebook Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Partito democratico. "Con tutto il rispetto mettetevi d'accordo e se possibile non tra di voi, per fare comunque lo stesso titolo. Ma con voi stessi per decidere tra le due quale è la critica da fare. Diversamente si ingenera la sensazione che il problema sia il Pd, a prescindere da quello che fa o che dice. La sensazione ovviamente?" "P.S. Le differenze ci sono eccome. E sono anche evidenti tra la nostra mozione e le altre ma credo che si possano esprimere con civiltà, tra competitor che non sono nemici?.