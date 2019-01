Roma, 30 gen. (AdnKronos) - ?Per una volta voglio ringraziare Massimo D'Alema perché con la sua intervista ha chiarito, al di là di reticenze e ipocrisie, il loro progetto e la vera posta in gioco alle primarie Pd. Se vince Zingaretti tornano loro e torna la ditta, se vinciamo noi no". Lo scrive in un tweet Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del Partito democratico.