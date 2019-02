Pd: giovedì su Sky confronto Giachetti-Martina-Zingaretti

Roma, 25 feb. (AdnKronos) - Sky TG24 ospiterà l'unico confronto fra i candidati alla segreteria del Partito democratico. La testata ha ricevuto l'adesione definitiva da parte dei tre candidati alle primarie del Pd: Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, che si confronteranno negli studi Sky di Roma giovedì 28 febbraio alle 13. L'appuntamento sarà condotto da Fabio Vitale e sarà trasmesso in diretta su Sky TG24, sui canali 100 e 500 di Sky e, visibile a tutti, sul canale 50 del digitale terrestre. Il Confronto sarà poi nuovamente proposto sugli stessi canali anche alle 20.30. Il regolamento del Confronto sarà condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. Durante l'incontro, tramite sorteggio, sarà determinato anche l'ordine in cui verranno posizionati in studio i candidati e verranno poste loro le domande.