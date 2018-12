Pd: Martina, congresso non sia referendum su Renzi

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - "Chiedo a tutti di non fare un congresso sul renzismo o sull'antirenzismo. Perché non è lì il futuro. Il futuro è costruire insieme una prospettiva di progetto, che si sganci definitivamente da queste logiche. Discutiamo del merito del progetto che noi dobbiamo mettere in campo per l'Italia. Chiedo a tutti gli elettori democratici di partecipare a questa discussione. Non c'è bisogno di rappresentare sul congresso del Partito democratico un referendum su Matteo Renzi?. Lo ha detto il candidato alla Segreteria del Partito Democratico, Maurizio Martina, intervistato da Radio Popolare.