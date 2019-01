Roma, 19 gen. (AdnKronos) - ?Noi non possiamo tornare indietro ad antiche ricette. Serve un Pd per il futuro e la nostra mozione è quella che meglio garantisce questa prospettiva per tutti. Se prevalgono le spinte divisive perdiamo tutti e non possiamo permettercelo per l'Italia?. Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria.