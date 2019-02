Pd: Martina, ‘nuovo centrosinistra, no formule del passato’

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - "Io ho lavorato per le coalizioni che si sono presentate in Abruzzo e in Sardegna. Sono contenti che ci siano stati dei risultati che per noi sono un punto di partenza. Credo nel lavoro del Pd e nel suo rilancio verso il Parse e nella sfida riformista alla maggioranza di governo". lo ha detto Maurizio Martina al Tg5. "Sono molto preoccupato per quello che potrà accadere sul piano sociale ed economico nel Paese. Penso che si debba lavorare in maniera unitaria e aperta, attenzione alle formule del passato, dobbiamo reinventare un centrosinistra nuovo capace di fare passi in avanti, in particolare coinvolgendo le tante esperienze civiche di territori". "Non serve una discussione in provetta ma un lavoro territorio per territorio, realtà per realtà a recuperare esperienze che con noi possono fare il nuovo centrosinistra, mi interessa di più il dialogo sociale prima che quello politico".