Pd: Martina, ‘rilanciare sfida a M5S e Lega’

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "Ascoltare e coinvolgere. Per me il congresso è questo. Nè nostalgie, nè rancori ma idee e persone. Lasciate perdere il balletto dei numeri sui risultati nei circoli, zero polemiche, aspettiamo i dati finali e diciamo grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Ciò che è importante è la sfida a Lega e Cinque Stelle. A questa destra pericolosa. Senza nessuna ambiguità?. Lo scrive il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina in un post su Facebook. ?Ciò che è importante - prosegue Martina - è rilanciare l'impegno riformista per cambiare il paese, senza guardare indietro. Ciò che è importante è raccogliere la domanda di alternativa che tanti stanno cercando. E indicare una prospettiva. Per me la chiave continua ad essere una: contro solitudine, rancore e paura, contro i nazionpopulisti al governo che lucrano su questi sentimenti reali, serve un forza popolare che faccia società. Che costruisca legami sociali e valore condiviso oltre l'individualismo. Che faccia mediazione, protezione e promozione delle persone. Che le organizzi non le une contro le altre ma fianco a fianco. Chi ha voglia di dare una mano deve trovare noi. Deve trovare i democratici. #fiancoafianco?.