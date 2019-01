Pd: Morassut, ‘si accerti quanto accaduto a circolo Tor Bella Monaca’

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - ?Leggo che la giovane vicesegretaria del Pd del municipio VI di Roma, Nella Converti, si e dimessa dalla sua responsabilità perché nel circolo di Tor Bella Monaca sarebbero state commesse delle gravi irregolarità nel voto del congresso del circolo. Non so nemmeno come sia andato il voto in quel circolo, chi ha vinto e chi ha perso. Però conosco bene le persone che lo animano e conosco il quartiere. Sono giovani per bene e coraggiosi, sono iscritti al Pd che hanno lottato per restituire a quella realtà una atmosfera democratica dopo che era piombato nella mala gestione delle clientele e delle malversazioni?. Lo dichiara in una nota il deputato romano del Partito Democratico, Roberto Morassut. ?La protesta di questi giovani - continua Morassut - va quindi ascoltata, a prescindere dagli schieramenti congressuali. Bisogna aiutare e incoraggiare chi in certe realtà da ossigeno al partito democratico soprattutto se si tratta di giovani per bene e disinteressati come Nella Converti e tanti altri. A Tor Bella Monaca come in altri quartieri abbiamo bisogno di linfa nuova, di volontà e di voglia di cambiare e non possiamo tornare ad un passato che ha eroso lo credibilità del Pd. Un passato fatto di correnti chiuse, di potere, tessere finte e trucchi. Si accerti cosa è davvero accaduto e si aiutino le forze migliori?.