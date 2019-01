Pd: mozione Zingaretti, ‘avanti anche in Sicilia’

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Anche in Sicilia Nicola Zingaretti è nettamente in testa nei congressi di circolo che si stanno svolgendo in questi giorni e che vedono protagonisti i soli iscritti. Zingaretti è avanti a Caltanisetta con il 57,1%, seguito da Martina con il 37,1%; a Catania con il 49,1% contro il 45,1% di Martina; ad Agrigento con il 66,9% contro il 27,1% di Martina ed a Ragusa con il 65,3% contro il 24,2% di Martina". Così in una nota Marco Miccoli, rappresentante della mozione Zingaretti nella Commissione Nazionale per il Congresso del PD. "Sono risultati non ancora completi, ma che ci lasciano sorprendentemente soddisfatti. A Palermo e nelle altre province si voterà nelle giornate di sabato e domenica, a causa di ritardi dovuti a motivi organizzativi e alle anagrafi degli iscritti, per cui si è concessa una proroga per le operazioni di voto. Per quanto ci riguarda, siamo ottimisti anche sul dato di Palermo e ci auguriamo che tutti gli iscritti siano messi nella condizione di esercitare il loro diritto al voto?.