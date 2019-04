Pd: niente patrimoniale per Zingaretti, slitta scelta su assetti interni

Roma, 3 apr. (AdnKronos) - Appena 24 ore dopo l'ingresso dei sindacati al Nazareno, Nicola Zingaretti deve prendere le distanze da Maurizio Landini e la proposta di una patrimoniale (o meglio "tributo di equità contro le diseguaglianze", letterale) avanzata dal leader Cgil in un'intervista. "Non so se è una proposta del sindacato, di certo non è una proposta del Pd", risponde il segretario ai cronisti al termine della riunione del gruppo dem alla Camera. Sul punto, la minoranza aveva già chiesto chiarimenti: Anna Ascani, Dario Parrini, Antonello Giacomelli. "Zingaretti farebbe bene a chiarire qual è la linea del Pd e non lasciare che si alimentino pericolosi equivoci", aveva chiesto l'ex-sottosegretario alle comunicazioni. Chiarimenti arrivati anche durante l'assemblea del gruppo. Insieme a un richiamo da parte del segretario: "Gli smartphone vanno bene, anzi sono uno strumento importante di lavoro, ma quando si usano per scrivere tweet che alimentano una battaglia politica interna, allora non ci siamo proprio". Anche perchè, rincara Zingaretti, "la battaglia politica si fa sui nostri temi, non su temi che vengono da altri soggetti istituzionali". Il segretario, tra l'altro, al gruppo di oggi alla Camera ha anche annunciato che verrà costituita una Fondazione dem. "Daremo vita ad una fondazione nazionale del Pd per mettere in rete scienza e cultura per lavorare alla ricostruzione di un'alternativa nel Paese".