Pd: Renzi, ‘venerdì esce mio nuovo libro, ‘Un’altra strada”

Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Non basta contestare, bisogna proporre. Per questo da venerdì 15 sarà in libreria 'Un'altra strada', il mio nuovo libro (edizioni Marsilio)". Lo annuncia Matteo Renzi nella enews. "È uno sguardo ottimista, nonostante tutto, sul futuro dell'Italia. E contiene una serie di proposte, non solo di analisi. Si parla di verità e non fake news. Lavoro e non sussidi. Europa e non nazionalismo. Futuro e non paura. Cultura e non ignoranza. In una parola: di politica e non di populismo. E di doveri, non solo diritti". "Il 15 febbraio saremo all'Auditorium del Palazzo dei Congressi di Firenze, nella Sala Rossa che ci è molto cara per tanti motivi. Ma il calendario delle presentazioni prevede Emilia Romagna e Veneto il 16, Lombardia il 17 e molto altro. Preferisco andare, se possibile, nei piccoli centri e se ce la facciamo lasciare alla fine uno spazio di interazione con domande e risposte. Lunedì prossimo, con l'E-News vi invio un primo brano".