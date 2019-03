Pd: Rubino, ‘buon lavoro a Zingaretti e ora basta a congresso permanente in Sicilia’

Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - "Buon lavoro a Nicola Zingaretti e grazie ai volontari che hanno tenuto aperti i seggi, a Maurizio Martina, che assieme ad tanti altri abbiamo sostenuto, e Roberto Giachetti. Spero che queste primarie chiudano un congresso permanente che in Sicilia dura da quando il presidente della regione si chiamava Raffaele Lombardo". Così Antonio Rubino vicesegretario del Pd siciliano??. "Leggo parole, ad esempio quelle di Cracolici stamattina, che invocano altre rese dei conti, in continuità con le aggressioni cattive e volgari condotte fin qui che non spaventano nessuno ma che continuano a minare il percorso del Pd Siciliano. Saranno questo tipo di condotte il vero problema del nuovo gruppo dirigente". ?!Abbiamo garantito, senza soldi e senza dipendenti, un sereno svolgimento delle primarie come, alla fine, si è verificato in ogni parte dell'isola sotto un bombardamento costante. Adesso sono io che chiedo ai futuri organismi di affrontare il prima possibile tutti i possibili nodi sul tavolo, cercando di rispondere degnamente al segnale di partecipazione arrivato ieri. Sul piano politico e su quello etico così spesso invocato dai moralisti dell'ultimo minuto", dice.