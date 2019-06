Pd: scintille Calenda-Carfagna, ‘ragazzino lo dici a Mezzaroma, lei replica ‘cafone’

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Lite a colpi di tweet tra Mara Carfagna e Carlo Calenda. Ad accendere la miccia, l'intervento di Mara Carfagna ad Agorà, su Raitre, dove la vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, parlando dell'ipotesi di un nuovo movimento a sinistra guidato dall'ex ministro ha commentato con 'il ragazzo mi sembra un po' confuso'. Piccata arriva la risposta di Calenda via social: "non ho il piacere di conoscerLa - scrive rivolgendosi all'esponente azzurra - immagino che lei sia una politica capace e resiliente dopo 20 anni di Cosentino e Berlusconi. Le consiglio di occuparsi della sfida importante che l'attende piuttosto che del sottoscritto. Ps ragazzo ci chiami Mezzaroma". "Il cattivo gusto e la maleducazione di Calenda si commentano da soli - risponde Carfagna via Twitter - Oltre ad essere confuso, è un ragazzino viziato e cafone".