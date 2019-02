Pd: scoppia caso Calenda su documento Ue, Zingaretti ricuce/Adnkronos

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - La grana è scoppiata di prima mattina. Via social, ovviamente. Lo strumento più amato da Carlo Calenda. La notizia di un documento degli eurodeputati Pd per le europee ha fatto sfiorare lo strappo tra l'ex-ministro allo Sviluppo e i vertici dem. Tensione con Nicola Zingaretti, in particolare. Calenda attacca su twitter e punta il dito contro Zingaretti. "Oggi andrò alla convenzione Pd. Se il documento dei parlamentari europei Pd rimaneggiato nelle ultime ore da Goffredo Bettini (sostenitore di Zingaretti, ndr) si confermerà nei contenuti come un'operazione costruita contro #SiamoEuropei ne prenderò atto. Non possiamo combattere su 10 fronti. #chiarezza". A calmare le acque, a quanto si apprende, sarebbe stata una telefonata tra i due. Gli effetti si sono visti dal palco. Zingaretti che definisce il Manifesto di Calenda uno "straordinario contributo alla sfida che abbiamo davanti", rispetto al quale il Pd deve fare "uno sforzo unitario e non chiuso e settario". E l'ex-ministro che interviene alla Convenzione all'Ergife e non va all'attacco, anzi su twitter dichiara 'pace fatta': "I tre candidati dopo una mattinata diciamo così 'burrascosa' hanno confermato l'appoggio unitario a #SiamoEuropei".