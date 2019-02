Pd: scoppia caso Calenda su documento Ue, Zingaretti ricuce/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Pace fatta? Qualche sottolineatura polemica non è mancata negli interventi. Zingaretti nel riconoscere l'importanza dell'iniziativa dell'ex-ministro, mette però in chiaro: "La missione non sarà semplice, caro Carlo, e te lo dico qui davanti a tutti. C'è uno slogan pacifista che dice: se vuoi la pace, prepara la pace. Se vogliamo l'unità, prepariamo l'unità". Insomma, meno polemiche. Mentre Calenda dal canto suo rimarca come ci sia un sostegno timido al Manifesto: "Salvini ha fatto 150mila iscritti in tre ore al suo manifesto per 'Salvini presidente'. Noi per 'Siamo europei' ci abbiamo messo due settimane... Questo avviene perchè passiamo la giornata a fare distinguo tra noi, a dire cose che non hanno possibilità di essere realizzate. Questa è una sfida per noi". Tra i candidati è Maurizio Martina quello che si sta muovendo di più per sostenere il progetto dell'ex-ministro. Ed è stato l'unico che ha condiviso la proposta di Calenda (rilanciata anche oggi all'Ergife) di portare il Manifesto ai gazebo del 3 marzo perchè gli elettori possano sottoscriverlo. "Io sono d'accordo perchè anche alle primarie si sostenga la raccolta firme per il Manifesto SiamoEuropei. Uniamo le forze, allarghiamo il campo e costruiamo l'alternativa", ha detto Martina.