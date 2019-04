Pd: Sereni, ‘nei comuni alleanze competitive per battere Lega’/Adnkronos

Roma, 5 apr. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Le europee, certo. Ma la sfida che si gioca il Pd il 26 maggio sulle amministrative sarà una prova non meno significativa per il neosegretario dem, Nicola Zingaretti: delle 28 maggiori città al voto, per dire, ben 21 sono state guidate dal centrosinistra in questi anni. Erano i tempi del 40% di Matteo Renzi alle europee e anche nei comuni il Pd fece il pieno. Oggi soltanto riconfermare tutte le amministrazioni uscenti sarà un'impresa. I dem hanno il fiato sul collo della Lega anche in aree da sempre 'di sinistra' come Toscana e Emilia Romagna. Marina Sereni, nominata da Zingaretti nel coordinamento ristretto dem per occuparsi proprio del dossier amministrative, non lo nasconde: "Sul piano politico le elezioni amministrative di maggio si svolgono in un contesto del tutto cambiato rispetto a quello di cinque anni fa", dice all'Adnkronos. "Noi sappiamo di avere di fronte un centrodestra forte trainato dalla Lega di Salvini". Un partito che "ha cambiato pelle e che, agitando i temi della sicurezza e dell'immigrazione, è da tempo molto insidiosa nelle aree tradizionalmente governate dalla sinistra". E la strategia di Zingaretti per contrastare il vento leghista si chiama 'alleanze'. Coalizioni ampie, con forze politiche e soprattutto liste civiche. Un modello già sperimentato alle ultime regionali. "Stiamo cercando di costruire coalizioni competitive, che uniscano tutte le forze del centrosinistra e coinvolgano anche liste civiche democratiche", dice Sereni.