Pd: Serracchiani, ‘Zingaretti non ‘rottami’ lavoro governi dem’

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "Credo che Zingaretti potrebbe essere più generoso nel giudicare il lavoro fatto dal nostro Governo, che pure aveva cominciato a trainare il Paese fuori dalla crisi. Il confronto con chi è ora a Palazzo Chigi permette di trarre qualche conclusione, a prescindere dal quoziente di discontinuità che dentro il Pd questo o quel candidato segretario può attribuire alla propria mozione". Lo afferma la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le parole di Nicola Zingaretti a proposito di Maurizio Martina e Roberto Giachetti, i quali sarebbero stati "protagonisti di una stagione che ci ha portati alla sconfitta". Per Serracchiani "l'esigenza di cambiare passo e di una nuova proposta politica, per fortuna, non abitano in una sola mozione, e lo stesso vale per i nuovi o meno nuovi gruppi dirigenti. La stagione del cambiamento e della rottamazione l'ho vissuta nei suoi chiaroscuri e - conclude - fa un certo effetto risentirne i toni da parte di Zingaretti".