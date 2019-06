Pd. Smeriglio, ‘si vince con coalizione ampia, civica e plurale’

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "I risultati di questi ballottaggi confermano che quando il campo progressista si presenta come espressione di una coalizione larga, civica e plurale, l'idea su cui abbiamo lavorato con Piazza Grande, vince ed è competitivo. Abbiamo messo a segno colpi importanti, ma abbiamo anche subito sconfitte in alcune città tradizionalmente amministrate dal centrosinistra. c'è ancora molto lavoro da fare per contrastare l'avanzata di quest'onda nera". Lo afferma l'eurodeputato Pd, Massimiliano Smeriglio.