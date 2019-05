Pd: tra i dem riparte tensione, Renzi ‘è stato un pareggio’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Dal Nazareno non arriva nessuna replica diretta. Viene solo fatta notare un'analisi di Youtrend secondo la quale, rispetto al 2018, il Pd avrebbe "guadagnato circa 150mila preferenze". Punto. E Zingaretti? "Lavora e stiamo per ripartire per la campagna dei ballottaggi", dicono i suoi. Giovedì ci sarà una Direzione ad hoc per fare il punto su europee e amministrative. Intanto Carlo Calenda, dato come possibile leader di una forza centrista alleata del Pd, via twitter dice di non essere intenzionato a costruire un partito libdem, nonostante il pressing di tanti follower. "Io Zingaretti, Gentiloni, Renzi abbiamo lavorato insieme in questa campagna per il Pd e SiamoEuropei pur con le nostre diversità. Non romperò questa squadra. Al contrario cercherò di rafforzarla. Uniti. Sempre". E a chi gli chiede di fare un partito con liberale con Renzi, Calenda ribadisce: "No. Dobbiamo trovare un terreno comune. Su programmi e valori. Dobbiamo organizzare un incontro con tutti i movimenti di opposizione e provare a ripartire". Ad oggi, questa la posizione. Ma come si fa notare in ambienti parlamentari renziani, "al momento sono tutte chiacchiere. Intanto bisogna capire che ne sarà del governo. E solo quando si arriverà al voto, ci saranno le decisioni vere".