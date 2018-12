Pd: Zingaretti, adesione Cuperlo arricchisce nostra proposta

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "L'adesione di Gianni Cuperlo avviene sulla base di un contributo politico importante che aiuta ad arricchire la proposta politica che stiamo costruendo". Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Dobbiamo cambiare e ricostruire una proposta per l'Italia che non può che nascere e svilupparsi in un dibattito nuovo e proiettato al futuro. Ormai è aperto un processo dentro e fuori il Pd di confronto e discussione, molto utile a rilanciare il profilo di un partito plurale e unitario. Abbiamo misurato questo modello con Piazza Grande, l'appuntamento del 13 e 14 ottobre scorso a Roma e poi lo abbiamo riproposto in molte altre città. In tutte queste occasioni, molto partecipate, sono diventati protagonisti le esperienze più diverse: associazioni culturali, rappresentanti del mondo produttivo, sindaci, amministratori, gruppi di volontariato, esponenti della politica che si rivolgono al percorso congressuale del Pd per interloquire e cercare risposte". "E' esattamente quello di cui abbiamo bisogno: ripeto, interpretare il Congresso come una ricerca collettiva aperta, dove si contribuisce, si parla e ci si ascolta. Anche oggi compiamo un altro passo avanti, sono convinto utilissimo perché il momento di maggiore difficoltà del Pd coincide con il momento della sua massima utilità per la democrazia italiana, anche alla luce dell'incapacità dimostrata da questo governo", conclude.