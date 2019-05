Pd: Zingaretti, ‘base partenza, siamo tornati’

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "Si riparte e aggiunge con risultati straordinari: il Pd è primo nelle grandi città e oggi abbiamo vinto al primo turno a Firenze, Bergamo, Bari, Modena, Pesaro". Lo dice Nicola Zingaretti a Porta a Porta. "Il Pd è tornato ad essere il baricentro dell'alternativa al governo Salvini. So che la strada è lunga e sono preoccupato dalla forza di questa destra ma sono contento perché abbiamo rimesso in campo una proposta politica. Sono cosciente che questo è punto partenza non solo per alleanze, ma per riconquistare una parte d'italia che non aveva più fiducia in noi".