Pd: Zingaretti, ‘ha ragione Martina, no avversari tra noi’

Roma, 3 feb. (AdnKronos) - "La sconfitta del 4 marzo è stata drammatica, storica. E' stata una sconfitta nostra e di un campo spazzato via dal voto degli italiani. Da quel giorno abbiamo vissuto il tempo più buio della nostra storia, ma eccoci qua a combattere". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla convenzione nazionale Pd. "Da oggi viene per tutti noi la prova più difficile ma anche la più bella: no alla gara di insulti ma capire come aprire davvero fase nuova, sapendo che anche quando la pensiamo in modo diverso, è la diversità di una comunità. Hai ragione Maurizio: molti giornalisti mi chiedono 'cosa pensa lei dei suoi avversari in questo congresso?' E la mia risposta è sempre: non ci sono avversai nel mio partito ma concorrenti".