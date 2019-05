Pd: Zingaretti incassa risultato, renziani ‘basta sinistra, si vince al centro’/Adnkronos

Roma, 27 mag. (AdnKronos) (di Mara Montanari) - Non è bastato il 22,7%. Non sono bastati i 4 punti percentuali in più rispetto al 2018 e l'andamento positivo dello spoglio delle amministrative con Firenze, Bari e Bergamo riconfermate al primo turno. A 24 ore dal voto europeo sono ripartiti già i distinguo nel Pd. Su cosa? Su come impostare l'alternativa a Matteo Salvini. Per Nicola Zingaretti bisogna "insistere su una grande alleanza di centrosinistra". Ma dall'area Lotti-Guerini e dai turborenziani di Roberto Giachetti, con toni diversi, si puntualizza: per vincere occorre allargare al centro. Anzi recuperando i voti moderati senza perdere la 'vocazione maggioritaria' del Pd, insiste Giachetti. Perchè il Pd, dicono, non ha vinto. Anzi, in termini di voti, i dem ne hanno persi circa 110mila rispetto al 2018. E anche sommare l'intero centrosinistra, compresa la sinistra estrema, "non arriviamo neanche ai voti presi dal Pd di Bersani alle politiche del 2013", attacca Giachetti. Insomma il nodo è il solito: un Pd riformista a trazione maggioritaria o tornare allo schema della coalizione. Quali saranno le scelte, uno spazio 'a destra' del Pd ci sarebbe e, dai risultati delle europee, potrebbe avere già un leader in pectore: Carlo Calenda, Mr preferenze della tornata elettorale. E' stato il più votato nelle liste Pd-Siamo Europei e l'unica circoscrizione dove i dem sono cresciuti è stato il Nord Est dove l'ex-ministro dello Sviluppo è stato il capolista. "E' stato l'unico in questa campagna a riempire le piazze. Le piazze, non i teatri...", si osserva in ambienti parlamentari renziani. Certo, la partita è ancora tutta da giocare e il tempo a disposizione, prima che si vada al voto, sarà una variabile non ininfluente. E le mosse di Matteo Renzi, pure. Unico commento al voto dell'ex-premier è stata la rivendicazione della vittoria a Firenze del 'suo' Dario Nardella.