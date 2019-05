Pd: Zingaretti incassa risultato, renziani ‘basta sinistra, si vince al centro’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Al netto dei distinguo delle minoranza, Zingaretti rivendica il risultato di europee e amministrative. "Anche le amministrative confermano che l'alternativa a Salvini siamo noi e da qui ripartiamo per offrire un progetto di rinnovamento agli italiani". Un progetto in cui il Pd è il "pilastro per riorganizzare l'opposizione e l'alternativa a quello che ormai si può chiamare governo Salvini". "La sfida delle europee -sottolinea- ha rimesso in gioco l'alternativa" e il risultato del Pd è "il primo passo per la costruzione dell'alternativa, è la ripartenza. Eravamo dati per spacciati, ai margini del gioco politico italiano, gli italiani ci hanno aiutato a voltare pagina". Le minoranze smorzano un po' gli entusiasmi del segretario. Molto criticata la foto diffusa ieri sera di Zingaretti e Paolo Gentiloni festanti, al Nazareno, ai primi exit poll. "E' un punto di partenza per costruire l'alternativa, ma c'è ancora molto da fare", osserva Lorenzo Guerini di Base riformista. Secondo fonti dell'area Lotti-Guerini "per vincere" quanto è stato messo in campo fin qui "non basta. Il tema è come mettere in campo una proposta che possa vincere. E il tema del perimetro dell'alleanza, del voto moderato, rimane intatto". Dice Andrea Marcucci: "Il Pd va bene, raggiunge l'ambito sorpasso del M5S, ma deve ancora recuperare milioni di voti. Sono convinto che serva guardare al centro, all'area moderata, per presidiare uno spazio politico che oggi sembra scoperto".