Pd: Zingaretti ‘Martina-Giachetti protagonisti sconfitte’, è scontro (2)

(AdnKronos) - Se Zingaretti sarà il nuovo segretario Pd avrà tra i primi impegni quello delle europee. Oggi Martina in un'intervista a Repubblica ha rilanciato l'esigenza della lista unitaria promossa da Carlo Calenda. "Sulla lista unica -dice Zingaretti- credo che ormai siamo tutti d'accordo. Io credo che noi dobbiamo costruire una grande lista aperta alla societa', interloquire con delle forze politiche come +Europa e costruire una nuova esperienza. La cosa più importante è la chiarezza di contenuti: non puo' essere solo un elenco di nomi. Dobbiamo ripensare l'Europa, com'e' scritto anche nel manifesto 'Siamo europei'" di Calenda. Domani se ne discuterà anche all'appuntamento dal titolo 'A sinistra la piazza grande' dove partecipa, tra gli altri, Giuliano Pisapia che viene dato com possibile candidato alle europee. Tuttavia c'è già chi è partito nell'organizzazione in vista del voto del 26 maggio: oggi Italia in Comine, presieduta da Federico Pizzarotti, e i Verdi hanno lanciato la lista 'Onda verde e civica'. Una lista che punta ad allargarsi. Il dialogo con +Europa di Benedetto Della Vedova è avviato e ci sono anche contatti con formazioni a sinistra da Possibile a Sinistra Italiana. "C'è una grande fetta di italiani che avverte il bisogno di sentirsi rappresentata da noi e dai valori che esprimiamo. Da domani -ha detto oggi Pizzarotti all'evento al teatreo Quirino- puntiamo ad allargare la coalizione con tutte le forze che si riconoscono nel progetto e nei nostri ideali. Italia in Comune è già al lavoro per allargare il dialogo, a partire dalle forze europeiste e progressiste". Tanto che oggi nell'incontro a Roma non è stato ancora presentato il simbolo della lista in attesa dell'arrivo di possibili nuovi aderenti.