Pd: Zingaretti, ‘ogni settimana lanceremo una nostra proposta’

Roma, 9 amg. (AdnKronos) - "Ogni settimana da oggi il Pd metterà in campo proposte di legge per intervenire su lavoro e sviluppo". Lo annuncia Nicola Zingaretti in una conferenza stampa al Senato. "Tra selfie e promesse del governo, i temi sociali e del lavoro sono i grandi assenti di questo momento storico", aggiunge il segretario dem ed è per questo che "è urgente una svolta radicale che guardi al lavoro e alle sue tutele ed il nostro compito non è solo quello di denunciare ma anche di proporre alternative".