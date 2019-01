Pd: Zingaretti vince ma non supera 50%, Boccia ‘dati falsi’/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Secondo la commissione congresso, i votanti sono circa 190mila. In calo rispetto al 2017 quando votarono 266.054 iscritti. Ma non un tracollo. Certo, se si va più indietro, il paragone è impressionante: nel 2009 andarono a votare in 462.904. I numeri ufficiali verranno dati alla Convenzione nazionale di domenica all'Ergife. "Domenica mattina la Commissione Nazionale certificherà i dati finali che diventeranno ufficiali", è il timing di Dal Moro. Dunque Zingaretti vince ma non supera il 50%. E tutti i big schierati con Martina si affrettano a sottolineare che per il governatore del Lazio si tratta di un risultato "deludente" e che "la partita delle primarie è apertissima". E' lo stesso Martina a suonare la carica: "Le primarie non sono affatto scontate, il voto nei circoli lo dice, noi possiamo vincere e portare una nuova generazione insieme alla guida del Pd per battere Destra e Cinque Stelle?. Ma dalle parti di Zingaretti, la lettura è tutta diversa: "I risultati definitivi delle assemblee di circolo, certificano senza equivoci o ombre, l'ottimo risultato raggiunto dalla mozione Zingaretti. Un risultato uniforme in tutta Italia che ci premia al nord, al centro e al sud. Siamo saldamente primi, distanziando di quasi 12 punti la seconda mozione. 'Anche sommando i voti di Martina e Giachetti, Zingaretti resta primo. Alle primarie tutti potranno partecipare e ricordiamo che in tutte le sfide precedenti chi ha vinto nei circoli poi si è affermato anche nei gazebo".